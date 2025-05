Montalto in concerto festeggia il restauro delle Portelle dell’organo della parrocchiale

Sabato 17 maggio, a partire dalle ore 16, nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista e San Giorgio in Montalto avrà luogo la presentazione del restauro delle portelle dell’organo Ammirati, che è tornato ad essere utilizzato, grazie al contributo 8XMille devoluto alla Chiesa Cattolica ed alla generosa compartecipazione della Diocesi di Ventimiglia - San Remo e dell’allora parroco Mons. Luigi Rubino oltre che alle offerte dei fedeli.

Riccardo Bonifacio, noto ed apprezzato restauratore, operante da decenni nella conservazione del patrimonio artistico, non solo diocesano, illustrerà le varie fasi dell'intervento che ha condotto al recupero della leggibilità dei soggetti raffigurati sulle portelle. L’intervento è stato approvato e diretto dal funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, Dottoressa Francesca De Cupis. Oltre al parroco Don Antonio Garibaldi e al Sindaco di Montalto-Carpasio, Mariano Bianchi, sarà presente il direttore dell’ufficio beni culturali diocesano, Dott.ssa Valentina S. Zunino che introdurrà gli interventi di Riccardo Bonifacio e dell'incaricato diocesano per il Sovvenire, Cav. Silvio Astini, che darà conto delle attività condotte in Diocesi con l’8XMille, grazie alla firma dei cittadini a favore della chiesa cattolica italiana sull’apposito modulo.

Il restauro delle portelle, possibile grazie al lascito testamentario di Mons. Luigi Rubino, storico parroco di Montalto e Carpasio, completa il tanto desiderato recupero integrale dello strumento, concluso - relativamente al materiale fonico e alla cassa - ormai due anni fa grazie all’attento lavoro del restauratore Graziano Interbartolo, specializzato in organaria, che ha curato le delicate fasi di studio, catalogazione, conservazione e ricostruzione delle parti mancanti dello strumento, e del restauratore Andrea Semeria, che si è occupato della struttura lignea.

Il pomeriggio, organizzato dalla parrocchia con in collaborazione con l’ufficio beni culturali e con l’ufficio liturgico diocesani, sarà allietato dal concerto del M.o Andrea Verrando, organista titolare della Cattedrale Nostra Signora Assunta in Ventimiglia, che ha disposto un interessante programma musicale con brani di Bach, Frescobaldi, Mozart, scelti con cura per esaltare i cromatismi sonori dello strumento.



(il programma nelle immagini in basso)