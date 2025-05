Il Bay Club Sanremo: dieci anni di emozioni e divertimento sull’acqua, sabato 17 l'inaugurazione ufficiale

Nel cuore della Riviera dei Fiori, affacciato direttamente sul mare tra il Porto Vecchio e Portosole, il Bay Club Sanremo festeggia nel 2025 un traguardo importante: dieci anni di attività. Una storia fatta di notti magiche, musica, sorrisi e l’atmosfera unica di un locale che, anno dopo anno, ha saputo conquistare un posto speciale nel cuore di residenti e turisti.

Nato nel 2015 con una visione chiara — quella di offrire un’esperienza esclusiva in un contesto raffinato e suggestivo come pochi altri — il Bay Club è diventato un punto di riferimento per la nightlife estiva ligure. Non solo una discoteca, ma un luogo d’incontro, di condivisione e di emozioni, dove la musica incontra il mare e ogni dettaglio è pensato per regalare momenti da ricordare. A suggellare questi dieci anni di successi, sabato 17 maggio si terrà l’inaugurazione ufficiale della stagione estiva 2025. Una serata che non sarà solo l’inizio di una nuova estate, ma un vero e proprio evento celebrativo: una festa pensata per rendere omaggio a questo importante traguardo, con una produzione ancora più curata, un’atmosfera indimenticabile e la voglia di far vivere al pubblico una notte speciale.

Il Bay Club invita tutti a partecipare a questa apertura straordinaria, simbolo di dieci anni di eleganza, energia e passione. Perché ogni estate ha una storia — e quella del Bay Club è iniziata sull’acqua, con il battito della musica e lo sguardo verso l’orizzonte.

Per informazioni e prenotazioni:

reservations@bayclubsanremo.it

Tel. +39 3392743970