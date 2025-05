Festival di Sanremo 2025: il gruppo Warner ha detto no, lunedì non presenterà la sua manifestazione di intreresse

Quasi sicuramente sarà solo la Rai a presentare la propria manifestazione di interesse all'organizzazione del prossimo festival di Sanremo, fissata per lunedì prossimo.

Il gruppo Warner Bros. Discovery, che in Italia ha i canali Nove e Real Time oltre ad una offerta streaming, ha evendiato come manchino le condizioni per presentare una manifestazione di interesse. Difficilmente ci sarà Mediaset mentre a palazzo Bellevue è attesa per lunedì prossimo la presentazione della documentazione da parte della Rai.