Bordighera: nasce la Società Italiana di Centenari Longevi ed Esemplari, prima al mondo con il secondo incontro internazionale dei 'Centenari in Salute'

Domenica prossima, in un giardino privato a Bordighera, si terrà il Secondo Incontro Internazionale dei Centenari in Salute, promosso dal Biocognitive Science Institute. Durante l’evento verrà fondata la Società Italiana di Centenari Longevi ed Esemplari, la prima al mondo dedicata a persone dai 95 anni in su, in salute, con lucidità mentale e piena vitalità.

I partecipanti riceveranno il Certificato di Longevo Esemplare ab Honorem, al termine del percorso del Centenarian Consciousness Index, test ideato dal dottor Mario Martinez, PsyD, fondatore del Biocognitive Science Institute, e applicato in Europa con la consulenza della dottoressa Benedetta Spada. Lo studio, avviato nel 2024, evidenzia un paradosso significativo: mentre la salute media e la speranza di vita mostrano un calo, il numero di centenari in salute cresce. Una lezione fondamentale: la longevità è anche una questione di coscienza, emozioni e percezione del tempo.

Nel corso dell’incontro, saranno nominati membri onorari ad vitam della Società Italiana di Centenari Longevi ed Esemplari: Benedetta Teresa Oliva, Santina Buemi, Francesca Basso, Natalino Venturini, Maria Lina Muratore.