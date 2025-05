Ventimiglia, Parco Roja: la Lega risponde alle critiche dell'opposizione e difende l'operato dell'amministrazione

"Assistiamo con stupore da alcuni giorni a commenti vari, proposte ed anche illazioni da parte di soggetti politici che sembrano aver iniziato la loro carriera politica ieri, pur essendo "famosi" all'occhio dell'opinione pubblica per i ruoli che hanno rivestito nel passato: in primis il consigliere regionale Enrico Ioculano, che forse si è dimenticato di essere stato cinque anni sindaco di Ventimiglia, che addirittura si proclama come colui che ha lavorato per sbloccare il parco Roja. E' evidente e sotto gli occhi di tutti il lavoro svolto dallo stesso, che fino ad ora non ha portato a niente. Ma suscita ancora più ilarità l'ex assessore all'urbanistica con la lista Scullino, Tiziana Panetta, che ha rivestito proprio la delega più attinente allo sblocco e allo sviluppo del Parco Roja. Panetta che non è stata assessore nell'anno del "mai", ma lo è stata giusto per tre anni negli ultimi sei, e non risulta che abbia brillato per interventi su questo campo.

A differenza loro, la nostra amministrazione non cerca facile consenso, né accusando chi ha avuto responsabilità di peso nel recente passato e non è riuscito in questa impresa, né facendo proposte irrealizzabili. Come Lega riteniamo che lo sblocco del parco Roja sia di vitale importanza per lo sviluppo di Ventimiglia, soprattutto per un'area ormai depressa da tempo, ma risulta evidente che si tratti della pratica più complessa sulla scrivania del Sindaco Di Muro e di tutte le amministrazioni che si sono susseguite. Evidentemente nessuno ha avuto la bacchetta magica in passato, così come il Sindaco Di Muro, che non ha mai promesso in campagna elettorale, come invece è stato detto, di sbloccare il parco Roja nei primi due anni del suo mandato, richiesta quanto mai bizzarra. Possiamo invece affermare con certezza, lavorando fianco a fianco al Sindaco, che il suo impegno su questo progetto, così come su altri, è costante e sarà determinante.

Se poi dobbiamo dare un merito proprio al Sindaco Di Muro è che la filiera istituzionale, con il nostro insediamento, si è rafforzata notevolmente e sta portando i suoi frutti: se è vero che il parco Roja è ancora fermo per difficoltà oggettive, non bisogna certamente trascurare l'importante avanzamento dell'Aurelia bis, per cui grazie al Governo nazionale sono stati accantonati 218 milioni di euro e la fase progettuale sarà definita proprio nel prossimo mese, oltre alla nuova strada che collegherà l'autostrada al centro cittadino, per cui è in corso un'interlocuzione importante con Concessioni del Tirreno ai fini della sua realizzazione. In ultimo, a breve si terrà la presentazione del progetto di “Piazza Italia”, con una riqualificazione complessiva dell’area di Ponte San Ludovico, per cui Anas investirà in città ben 1.3 milioni di euro: non si è mai vista, come da quando si è insediato il Sindaco Di Muro, un'accelerazione così importante da parte di Governo, Regione e Società partecipate a loro collegate, nel progettare insieme all'Amministrazione e finanziare progetti milionari di ampio respiro e di visione per il futuro della nostra città".

Così il direttivo Lega Ventimiglia in riferimento alle recenti dichiarazoni da parte dell'opposizione sulla situazione del Parco Roja.