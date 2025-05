Bordighera, grande partecipazione per la presentazione del libro "Amore Elettrico" (foto)

Una serata memorabile ha avuto luogo al Grand Hotel del Mare di Bordighera, organizzata dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi, per la presentazione del libro "Amore Elettrico" dell’autore Dott.Benedetto Mangiavillano responsabile della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’ Humanitas Mater Domini di Castellanza (Va) e specialista dei Centri medici Humanitas Medical Care.

”Amore Elettrico” è l'opera prima di un medico siciliano che attualmente esercita la professione in Lombardia.

L'evento, ha visto un’ampia partecipazione di pubblico attratto dalla tematica profonda trattata dal romanzo autobiografico che ripercorre,la vicenda di Marcello, affetto sin da piccolo da Epilessia, malattia con la quale convive conflittualmente, sullo sfondo di un profondo intreccio amoroso, fino a quando ormai adulto riuscirà a guarirne.

Il Dott. Giuseppe Pili, responsabile della S.S.D. Neuropsichiatria Infantile Asl1 imperiese ha accolto l'invito degli organizzatori a condurre l’intervista ”l’epilessia vissuta e raccontata“ aggiungendo valore scientifico al romanzo e mettendo in luce il messaggio centrale dell'opera dell'autore: la forza e la speranza di chi vive con l'epilessia. Grazie alla sua esperienza e competenza, il Dott. Pili ha saputo guidare la conversazione con l'autore con professionalità sensibilità e coinvolgimento, permettendo al pubblico di comprendere le sfide quotidiane affrontate da chi vive e convive con questa condizione neurologica caratterizzata dalla presenza di crisi che hanno il potere di trasformare ogni singolo momento della loro vita.

"Amore Elettrico" non è solo una storia di vita romanzata, ma un viaggio tra gli intensi profumi della Sicilia e la nebbiolina di Milano, attraverso emozioni altalenanti e le difficoltà di una vita segnata dall'epilessia,il Dott. Mangiavillano racconta il suo percorso di resilienza con determinazione; “parlare di Epilessia non è facile, ma dobbiamo imparare a trasformare le difficoltà in opportunità di crescita e apertura verso l’ altro.”

Benedetto invita i lettori a riflettere sull'importanza di non arrendersi di fronte alle avversità che la vita ci offre e sul concetto di restituzione dopo aver ricevuto il buono dalla vita .La serata ha offerto un'opportunità unica per approfondire queste tematiche e per ascoltare direttamente la voce dell'autore, che ha condiviso aneddoti personali e riflessioni significative rispondendo alle numerose domande poste dal pubblico. Un momento di dialogo aperto ed emozionante con la partecipazione di Sonia Viale, da sempre impegnata nel settore della salute, che con dedizione ascolta il cuore delle persone cercando di attribuire il giusto e meritato valore alle iniziative.

L'evento al Grand Hotel del Mare ha dimostrato come la cultura e la sensibilizzazione possano andare di pari passo, creando uno spazio di dialogo e comprensione. La presentazione di "Amore Elettrico" ha lasciato un segno profondo nei cuori dei partecipanti, testimoniando che, anche nelle sfide più dure, c'è sempre spazio per la speranza e l'amore.

Un incontro pensato per la sensibilizzazione di una malattia cronica invisibile, che Ilaria Tacchi, Referente Lions per Epilessia e Responsabile dell'Associazione Italiana Epilessia Regione Liguria, condivide come care giver con lo scrittore Benedetto Mangiavillano .

"Insieme per diffondere un messaggio di resilienza e tenacia quest’ incontro d’ autore ci ha traghettato verso un nuovo evento, legato al progetto “Metti in panchina l’Epilessia“, l'inaugurazione a Sanremo della panchina viola dedicata all'epilessia resa possibile grazie anche alla collaborazione con il Comune di Sanremo. Un ringraziamento speciale va alla Presidente Delia Sabbieti, al Cerimoniere Axl Ferrandini, al Presidente di Zona Fabrizio Condro’, alla dottoressa Barbara Bonino per la continua dimostrazione di affetto e collaborazione nell'organizzazione, a tutti i soci del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, ai numerosi ospiti che sono intervenuti, alle autorità lionistiche presenti, al Dott. Giuseppe Pili, a Sonia Viale, alla delegata alla Cultura del Comune di Sanremo Silvana Ormea, ad Alessandro Dorucci Direttore del Grand Hotel del Mare che, insieme allo staff, ha reso possibile questa serata indimenticabile. Fare del bene aiuta a stare bene: durante la serata la libreria Garibaldi di Sanremo ha messo a disposizione numerose copie dell'opera prima, cui parte del ricavato viene devoluto alla Fondazione Humanitas per la ricerca. Grazie Benedetto per l’ esempio di crescita morale e personale e per aver lasciato in tutti i presenti un messaggio di forza e coraggio nonostante le sfide quotidiane che questa malattia cronica ci porta ad affrontare tutti giorni".