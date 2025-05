Pompeiana organizza la “Giornata di Natura e Biodiversità" per valorizzare l'ecosistema del territorio

Il Comune di Pompeiana con il progetto “Simbiosi - Insieme alla Natura per il Futuro del Pianeta”, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e realizzato in collaborazione con il C.R.E.A. - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, l’Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare e l’Associazione Praugrande, è lieto di invitare cittadini, istituzioni e realtà locali alla “Giornata di Natura e Biodiversità a Pompeiana”, un evento aperto a tutti che si terrà lunedì 26 maggio 2025 alle ore 10.00, con ritrovo presso la sede comunale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Azioni di Ripristino Ambientale – Miglioramento dell’Habitat (prioritario) di Prateria Arida Mediterranea con Fioriture di Orchidee”, cofinanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il bando SIMBIOSI – Insieme alla Natura per il Futuro del Pianeta. Il progetto interessa il sito Natura 2000 IT1315922 – Pompeiana e mira a valorizzare e proteggere un habitat raro e prezioso del nostro territorio, attraverso interventi di rinaturalizzazione e conservazione della biodiversità.

PROGRAMMA DELLA MATTINATA:

● Ore 10.00 – Ritrovo presso la sede del Comune di Pompeiana Accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali del Sindaco Vincenzo Lanteri, con una breve introduzione al progetto e al programma della giornata.

● Ore 10.30 – Partenza verso l’area di intervento I partecipanti potranno raggiungere il sito a piedi accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica Alice Gargano, che illustrerà gli aspetti naturalistici e culturali del territorio.

● Arrivo al sito e presentazione tecnica Sul luogo, i ricercatori del CREA e i responsabili scientifici del progetto illustreranno le azioni di piantumazione delle orchidee mediterranee, con approfondimenti sugli interventi di riqualificazione ambientale e conservazione della fauna mediterranea.

● A seguire – Rinfresco con prodotti locali A tutti i partecipanti sarà offerto un light lunch a base di prodotti del territorio.

L'incontro sarà l'occasione per presentare le attività previste dal progetto, condividere i suoi obiettivi e illustrare l'importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati per la tutela del nostro patrimonio naturale. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da trekking.