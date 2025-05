Sanremo: buche pericolose dimenticate in una 'salitella' in frazione Poggio

Certo, non sono voragini che possono inghiottire una persona, ma far inciampare e cadere un bambino o una persona anziana è possibile, e poi perché non avere un occhio di riguardo anche per chi vive in periferia o nelle frazioni? Questa fotografata è una ‘salitella’ di 20/25 metri che collega via Baracca a Poggio con il piazzale sovrastante dove c'è un parcheggio e l'ingresso di un bar. Dopo aver inviato all'URP del Comune la foto e la descrizione sono rimasto in attesa per alcuni giorni, sperando di poter vedere sistemato un problema che di costi ne richiederebbe ben pochi, a meno che sotto l'asfalto vi siano altri problemi. Ma se nessuno viene a vedere e controllare il rischio è che con il caldo l'asfalto si squaglia del tutto e la ‘salitella’ diventerebbe impraticabile. Dopo aver rinviato nuovamente a URP la foto e la descrizione rimango in fiduciosa attesa. O devo invece essere meno fiducioso?



Enzo Jorfida".