Imperia-Croazia: un ponte musicale con l'OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza

La 'OpenOrchestra' di Imperia è stata invitata ad esibirsi sabato 17 maggio alle ore 19 presso la sala dei concerti di Dugo Selo nell'ambito del Festival Internazionale di Musica Classica della Croazia. Il gruppo strumentale, prossimo ai 20 anni di vita e diretto da Marco Reghezza, inaugura un progetto di collaborazione internazionale che prevede altri appuntamenti musicali nel prossimo futuro. In programma brani che spazieranno dal '700 ad oggi nei vari generi e stili. Prevista la prima esecuzione per violino e orchestra del brano "Lighthouse" di Dario Cebic, direttore del Festival e docente di Composizione a Vienna. Il violino solista, per questa occasione, sarà Nicolò de Stefani, attuale allievo del conservatorio di Genova.

Reghezza durante il concerto lascerà la direzione di alcuni pezzi ad Alessandro Paterno (Danze rumene di Bartok) e Matteo Scatti (Adios Nonino di Piazzolla). Il concerto sarà preceduto alle ore 15 dalla lezione-concerto tenuta da Antonella Bini, flautista genovese riconosciuta tra le più importanti interpreti del repertorio contemporaneo, che presenterà brani in prima esecuzione assoluta di rinomati autori contemporanei quali Giorgio Colombo Taccani, Steel Stylianou, James Erber e Dario Cebic. In programma anche un 'ritratto' artistico di Marco Reghezza, una conferenza di presentazione dell'attività del compositore di Taggia.

L'OpenOrchestra ha ottenuto il 1° Premio all'European Music Competition 2022 di Moncalieri. Attualmente i violini sono affidati al prof. Salvatore Burgio. Ha suonato recentemente al Teatro Carlo Felice di Genova ed è stata invitata a suonare in altri importanti luoghi italiani ed esteri nei prossimi mesi. Inoltre, esecuzioni del gruppo strumentale sono state trasmesse da Radio Vaticana, da TeleRadioPace, dalla Radio Nazionale Croata (HRT) e dalla Televisione della chiesa luterana italiana (CELI).