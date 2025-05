Turismo e promozione, incontro tra la Confesercenti provinciale e l'assessore Lombardi

Nel fine settimana l'assessore regionale al Turismo e Marketing Territoriale Luca Lombardi si è recato in visita a Lucinasco dove ha incontrato il sindaco Marilena Abbo, ed una delegazione della Confesercenti imperiese formata dalla imprenditrice del settore oleario Cristina Armato e dal segretario provinciale Sergio Scibilia.



“Abbiamo avuto modo di confrontarci sulle strategie future per un ulteriore rilancio del turismo in provincia ed in particolare per promuovere in maniera ancor più efficace il nostro meraviglioso entroterra di cui il paese di Lucinasco è uno splendido rappresentante. Amministrazioni ed associazioni di categoria devono lavorare costantemente a fianco per ottenere risultati sempre più concreti e vincenti”, ha detto l'assessore Lombardi. ‎



“E' stato un incontro molto positivo, - aggiunge Scibilia- il rappresentante della Giunta regionale ha offerto una grande disponibilità ed attenzione per il turismo nel nostro entroterra, ascoltando le istanze del territorio e informando su molte novità nel settore di sua competenza. Un'occasione per rilanciare la collaborazione di Confesercenti con la Regione Liguria, coinvolgendo i nostri dirigenti presenti sul territorio . La presenza del Sindaco Abbo ha completato la “filiera istituzionale”, con una perfetta accoglienza e visita ad alcune strutture tipiche del luogo, situate tra i famosi uliveti e antichi frantoi.”