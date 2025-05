Santo Stefano al Mare Bandiera Blu per il 12° anno consecutivo: "Importante traguardo" (foto)

Santo Stefano al Mare ha ottenuto per il dodicesimo anno consecutivo la bandiera blu, il riconoscimento della Fee (Foundation for Environmental Education), assegnato a località costiere, spiagge e porti d'Europa.

“La dodicesima bandiera blu consecutiva rappresenta un traguardo importante, commenta Remo Ferretti, consigliere delegato all’Ambiente, raggiunto grazie un lavoro più ampio che svolgiamo a tutela dell’ambiente. La Bandiera Blu significa sicurezza ambientale, alla qualità delle acque e senso di appartenenza del territorio. È un piccolo messaggio per ricordare l'importanza della tutela del mare, dove invece ogni giorno vengono gettate quantità incredibili di plastica e rifiuti. Intervenire per invertire questa tendenza fa parte dei progetti che Santo Stefano al Mare sta mettendo in atto grazie ad un piano di sostenibilità ambientale.”