L'iniziativa 'Missione Salute' tocca Vallecrosia, Ventimiglia, Sanremo e San Bartolomeo al Mare

Torna in Liguria il progetto delle Misericordie d'Italia 'Missione Salute' che dal 19 al 25 maggio interesserà anche la provincia di Imperia, sviluppato in sinergia con le locali Misericordie di Vallecrosia, Sanremo e Cervo.

"Il progetto prevede la presenza di ambulatori mobili delle Misericordie - si spiega nel comunicato - che grazie all’impegno di volontari tra soccorritori, medici ed infermieri, accoglieranno le persone indigenti per offrire loro visite e screening. Chi accederà agli ambulatori di 'Missione Salute' potrà avere una visita medica gratuita oltre a cure mediche ed infermieristiche di base, informazioni ed assistenza.

Per le Misericordie la vocazione del progetto è quella di rimanere vicini alle persone che vivono ai margini, in modo da poterle orientare nella conoscenza dei sistemi di assistenza già attivi sui vari territori. L’obiettivo condiviso è quello di contrastare il fenomeno dell’esclusione sociale e di promuovere un servizio gratuito di prevenzione e protezione sanitaria dedicato a chi vive in situazioni di estrema vulnerabilità. Al fine di offrire un servizio di massima qualità, le Misericordie della Provincia di Imperia oltre a proprio personale, si avvarranno anche della collaborazione dei medici appartenenti ai club Lions territoriali".

Il calendario che interesserà la provincia di Imperia è il seguente:

19/05 Vallecrosia - P.zza Monsignor Palmero (Sagrato Chiesa San Rocco)

20/05 Ventimiglia - Fraz. Roverino Piazzale Sant'Antonio (Sagrato Chiesa delle Gianchette)

21/05 Sanremo - Fraz. Coldirodi P.zza San Sebastiano

22/05 Sanremo - Fraz. Poggio P.zza della Libertà

23/05 San Bartolomeo al Mare - P.zza della torre

Orari di servizio dalle 9.00 alle 13.00

Il Progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.