I vigili del fuoco imperiesi incontrano il Prefetto: con il sindacato Fns Cisl sul tavolo i tanti problemi della categoria (foto)

Una delegazione dei Vigili del Fuoco del Comando di Imperia, composta dal segretario territoriale FNS CISL Fulvio Brezzo e dai membri del direttivo FNS CISL Carloandrea Dho e Stefano Zagatti accompagnati dalla segretaria provinciale CISL Antonietta Pistocco, si sono incontrati ieri con il Prefetto di Imperia, dottor Valerio Massimo Romeo e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Amedeo Pappalardo per trattare problematiche ormai indifferibili riguardanti il soccorso ai cittadini. La delegazione ha esposto le problematiche con le quali gli uomini e le donne del corpo nazionale dei vigili del fuoco convivono quotidianamente: carenza di personale, vetustà dei mezzi, mancanza di infrastrutture adeguate. Il dottor Romeo ha ascoltato con interesse le criticità descritte concordando sulla necessità di ampliare l'organico di personale (e conseguentemente di mezzi) vista anche la peculiarità della nostra provincia che si espande per un ricco entroterra e posta all'estremo occidentale con tutti i problemi di confine che ne comportano.

Il Prefetto si è impegnato ad aprire un dialogo con il sottosegretario con delega ai vigili del fuoco Prisco e con il Prefetto del Dipartimento De Luca per vedere di potenziare quanto prima la sede distaccata dei Vigili del Fuoco di Sanremo e riqualificare il Distaccamento di Ventimiglia. I vigili del fuoco hanno inoltre presentato due problematiche molto pratiche riguardanti le caserme di Imperia e Ventimiglia le quali non sono dotate di un impianto semaforico adeguato per l'uscita degli automezzi in soccorso. Anche in questo caso il signor Prefetto si è impegnato a convocare entro fine mese un tavolo con il comune per risolvere la questione.

La delegazione ha accolto con positività l'interesse del Prefetto Romeo, dimostrando come un dialogo tra sindacato e istituzioni sia la chiave per la crescita di servizi essenziali quali il soccorso quotidiano al cittadino.