Sanremo, detriti sulle spiagge dopo le mareggiate: l'assessore Moscato assicura interventi entro il fine settimana

"Puntiamo alla rimozione dei detriti per il fine settimana, abbiamo sollecitato ancora oggi Amaie Energia e ci auguriamo che il tutto si risolva al meglio": a dirlo è l'assessore all'ambiente Ester Moscato in riferimento alla situazione in cui si trovano alcune spiagge di Sanremo, dove in seguito alle mareggiate di Pasqua si sono accumulate diverse quantità di legname e detriti.

L'assessore ha spiegato che le operazioni di intervento hanno richiesto tempi un po' più lunghi per organizzare la raccolta così da poter separare le varie tipologie di rifiuti e la sabbia: andare a conferire il tutto direttamente all'interno dei cassonetti avrebbe infatti comportato dei costi molto alti una volta portato il tutto nei punti di conferimento.

"Si tratta di un lavoro che si svolge e si offre - aggiunge Moscato - però teoricamente dovrebbe essere svolto dai gestori stessi: il bagno Imperatrice per esempio ha svolto da solo il lavoro. Per quanto riguarda la possibilità di bruciare questi materiali, purtroppo è necessario prima avere i permessi della Regione (che richiederebbero del tempo per l'approvazione). Mi sento comunque di dire - conclude - che questa situazione nei prissimi giorni si risolverà al meglio".