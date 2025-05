Bandiera blu 2025: la Liguria conferma la sua eccellenza, Sorriento “Bordighera tra i comuni premiati”

Il Consigliere Regionale e Comunale di Bordighera, Walter Sorriento, ha rappresentato la città delle palme alla cerimonia ufficiale di consegna della ‘Bandiera Blu’, esprimendo grande soddisfazione anche per il risultato ottenuto da numerosi Comuni liguri, a testimonianza dell’impegno diffuso della Regione nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile.

“Anche per il 2025 la Liguria si conferma protagonista a livello nazionale nel panorama della qualità ambientale e turistica, con un numero importante di Comuni premiati con la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE)”: ad esprimere soddisfazione è Walter Sorriento, Consigliere della Regione Liguria, che sottolinea l’importanza del lavoro portato avanti su scala territoriale. È motivo di grande orgoglio vedere così tanti Comuni liguri ottenere la Bandiera Blu, segno tangibile dell’impegno diffuso per la tutela dell’ambiente, la qualità dei servizi e l’accoglienza sostenibile. Come Consiglio Regionale continueremo a sostenere le amministrazioni locali che, con dedizione, investono nella valorizzazione del nostro patrimonio naturale e turistico”.

Tra i Comuni premiati, anche Bordighera, città a cui Sorriento è profondamente legato nel suo ruolo di Consigliere Comunale, presente personalmente alla cerimonia di consegna: “Per me è stato un onore rappresentare Bordighera e ritirare la Bandiera Blu anche quest’anno. Questo riconoscimento è frutto di un lavoro di squadra che coinvolge amministrazione, cittadini e operatori del settore. Un ringraziamento particolare va al Vicesindaco Marco Laganà per l’impegno costante nella cura delle spiagge e del porto, e a tutti coloro che ogni giorno lavorano per mantenere alto il nome della nostra città. Questo risultato conferma che la Liguria ha saputo fare della qualità ambientale una vera e propria strategia di sviluppo. Continueremo a promuovere politiche regionali che rafforzino questo modello virtuoso, a beneficio delle comunità e delle future generazioni”.