Anche nell’Imperiese nasce la rappresentanza di "Patto per il Nord"

Anche nella provincia di Imperia nasce la rappresentanza del Patto per il Nord.

L'incontro di fondazione, molto partecipato, si è tenuto a Cervo alla presenza del Segretario Federale on. Paolo Grimoldi e dell’on. Giacomo Chiappori in "un clima amicale e, soprattutto, di riscossa e amore per il nostro territorio".

Giacomo Chiappori ha sollevato le problematiche di viabilità del territorio (il Tenda e la ferrovia) senza dimenticare le lunghissime code in autostrada per gli innumerevoli cantieri a fronte degli aumenti dei pedaggi e delle accise utilizzate per altri scopi, obietti o “ponti”.

"Con Patto per il Nord divampa la speranza! Questo il motto che ha unito. Più volte il Segretario Federale on. Paolo Grimoldi ha ribadito l’importanza del federalismo – così come era stato concepito da Bossi e da Miglio - evidenziando che la nostra Associazione non è contro nessuno, ma esclusivamente a favore dei nostri territori, delle nostre tradizioni e della nostra cultura. E’ necessario ritornare a parlare di NORD, è stato più volte ribadito per avere una migliore gestione della Nazione".