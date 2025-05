San Biagio della Cima: laboratorio di educazione civica per i bambini del paese sulla raccolta differenziata (Foto)

I bambini di San Biagio hanno partecipato oggi ad un laboratorio di educazione civica sul tema della raccolta differenziata, grazie alla collaborazione degli esperti della ditta Teknoservice e con il supporto delle associazioni locali 'I 4 Cantui' e 'Quelli di una certa età'. La raccolta differenziata è un tema che i cittadini del nostro paese hanno a cuore, come dimostra l'impegno quotidiano e costante che stanno riversando in questa attività, tanto da aver raggiunto una percentuale di differenziata oltre l'80% che continua a crescere.

Questo ha reso ancora più speciali le attività di oggi, che hanno permesso ai bambini di avvicinarsi e apprendere i valori della raccolta differenziata limitando l'impatto per il pianeta. "Desidero ringraziare il Sindaco, Simone Rotolo - ha detto Cristian Zanellati consigliere comunale San Biagio Della Cima - che conferendomi la delega alle scuole mi ha permesso di partecipare in questo percorso, e allo stesso modo desidero ringraziare maestre e collaboratori scolastici che si distinguono per la dedizione e l'amore verso il proprio lavoro e gli alunni. Ringrazio inoltre le associazioni e la Teknoservice, per il prezioso contributo. Il più grande ringraziamento va però ai bambini, che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo, divertendosi e imparando. In giorni come questo non posso che apprezzare il lavoro di comune, scuole e associazioni, che ci mostra chiaramente la forza della nostra comunità".