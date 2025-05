Cala del Forte si conferma porto d'eccellenza anche per l’ambiente: arriva la terza Bandiera Blu consecutiva

Non è semplicemente un vessillo che sventola, ma un impegno che si rinnova e si conferma. Cala del Forte conquista la sua terza Bandiera Blu consecutiva, un riconoscimento che parla di attenzione, investimento costante e visione. La cerimonia di premiazione della Foundation for Environmental Education (Fee) si è svolta oggi, 13 maggio, nella sede del Centro Nazionale delle Ricerche a Roma.

Un risultato che premia non solo la qualità dei servizi e delle acque, ma anche un approccio coerente e rigoroso alla sostenibilità, che abbraccia ogni aspetto della vita del porto — dalla gestione dei rifiuti al risparmio energetico, dalla tutela del fondale marino alla sensibilizzazione ambientale. Cala del Forte è oggi uno degli approdi più avanzati del Mediterraneo anche grazie alla presenza di stazioni di ricarica elettrica dedicate sia alle auto sia alle imbarcazioni, a conferma di una politica ambientale che guarda al futuro in modo concreto. Una approccio e uno stile green che non conosce pause né scorciatoie, e che fa di Cala del Forte un modello virtuoso, capace di coniugare innovazione, qualità e rispetto dell’ecosistema.

“Essere ancora una volta tra i porti Bandiera Blu è per noi un motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità che accogliamo con consapevolezza e impegno”, ha dichiarato Gian Battista Borea d’Olmo, amministratore delegato di Cala del Forte. “Continuiamo a investire in infrastrutture e in buone pratiche, certi che la qualità ambientale non sia un traguardo, ma un cammino quotidiano. Fedeli alla nostri valori sull’importanza dell’innovazione e della sostenibilità, da quest’anno siamo dotati di un drone sottomarino per il controllo non invasivo dei fondali e delle acque del porto”.

La Bandiera Blu, come spiega la Fee Italia che fa capo alla ONG internazionale Foundation for Environmental Education. viene assegnata sulla base dei 32 criteri del programma che vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere I partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell'ambiente,