Ospedaletti: sabato prossimo alla ‘Piccola’ torna “Il Cantico della Bellezza” per Valerio Venturi

Per l’ottava volta torna “Il Cantico della Bellezza”, il memorial annuale dedicato a Valerio Venturi (1979-2018) su iniziativa dell’Accademia della Pigna ed il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Ospedaletti. Quest’anno la rassegna si tiene in un unico appuntamento fissato per sabato prossimo alle 21 presso lo spazio culturale “La Piccola” in via Cavalieri di Malta. Saranno di scena gli “Alfieri di Castel Bajardo”, un curioso sodalizio che alterna attività culturale ad iniziative benefiche, occasioni di rappresentanza e rievocazioni storiche. In questo caso propongono uno spettacolo dal titolo “Il processo a Giovanna d’Arco”, in cui il pubblico può rivivere le ultime drammatiche ore della “Pulzella d’Orléans”, la giovane guerriera condannata nel 1431 da un tribunale ecclesiastico corrotto. Lo spettacolo, ideato da Sergio Castellino, è basato sugli atti processuali originali, in cui sono registrate le domande dell’Inquisitore e le spiazzanti risposte della Santa eroina.

Daranno vita a questa intensa rievocazione diversi interpreti: la giovanissima Giorgia Coppola (nei panni di Giovanna d’Arco), Adriana Genuizzi (la discendente della Santa), Nicholas Gallo (l’archivista), Sergio Castellino (l’Inquisitore), Freddy Colt (l’araldo), Robertn Blinov (lo scrivano). Gli interventi di musica medievale dal vivo sono curati da Andrea Novella (arpa celtica) e Lara Manis (salterio ad arco), mentre nel ruolo di trovarobe si è prestata Marilena Vesco. Nella fase preparatoria gli Alfieri hanno beneficiato della consulenza attoriale di Max Carja.

Al di là del valore storico e artistico dell’iniziativa, si è voluto puntare su “Il processo a Giovanna d’Arco” per il ricordo del dottor Valerio Venturi, poiché il giornalista, scrittore, intellettuale ospedalettese ammirava la figura dell’eroina francese, insieme all’ideale cavalleresco e mistico che ella incarnava in un’epoca di forti contrasti e di “caccia alle streghe”. Lo spettacolo è ad ingresso libero.