Il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo protagonista della nuova puntata de 'L'Intervista' con Gianni Micaletto

E' mons. Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-Sanremo, il protagonista della nuova puntata del format "L'Intervista", con la conduzione di Gianni Micaletto. Tanti i temi trattati, a cominciare dalla notizia legata alla possibile (lontana) radice sanremese di un ramo genealogico della famiglia del nuovo Papa, Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost. Un avo di parte materna battezzato a Sanremo agli albori dell'800.

Suetta ricorda l'incontro avvenuto con Prevost quand'era ancora cardinale e quelli avuti con Papa Francesco, che, all'inizio del 2014, l'ha fatto diventare il più giovane vescovo italiano, primato detenuto per parecchi mesi. E affronta il problema delle vocazioni, da cui deriva la gestione delle 100 parrocchie della Diocesi, spiegando anche la dinamica dei trasferimenti dei sacerdoti (soffermandosi, in particolare, sul recente caso-Bussana).Non si sottrae, infine, alla domanda su suoi interventi anti-polically correct che spesso gli attirano critiche da chi non approva il suo pensiero.