Sanremo: al Palafiori la premiazione del concorso “La Musica e il Festival”, Fellegara "Iniziativa da proseguire" (Foto)

Si è svolta questa mattina, nell’atrio del Palafiori di corso Garibaldi a Sanremo, la premiazione dei disegni realizzati dagli studenti dell’istituto comprensivo Sanremo Ponente, in occasione del concorso “La Musica e il Festival”. Si tratta di una iniziativa organizzata dallo stesso istituto, grazie al coordinamento delle professoresse Monica Botti e Renata Zanon e con il supporto del Comune di Sanremo, per stimolare i giovani studenti a vivere la città con una maggiore partecipazione, prendendo come spunto iniziale proprio il Festival, la manifestazione più rappresentativa e conosciuta.

Gli alunni sono stati chiamati a produrre dei disegni, con tecnica libera, relativi agli aspetti della kermesse che li hanno maggiormente colpiti. “Una bella iniziativa – commenta il vicesindaco Fulvio Fellegara – per coinvolgere gli studenti nella vita della città, colta anche nei suoi aspetti legati al costume e alle manifestazioni più importanti. Il Festival della Canzone Italiana è stato portato tra i banchi di scuola e gli alunni hanno risposto con entusiasmo, unendo l’aspetto ludico a quello partecipativo”. Con il vice Sindaco era presente anche il Consigliere comunale con delega alle scuole Alessandro Marenco, il Dirigente scolastico Paolo Auricchia e il patron dell'Ariston, Walter Vacchino.

“Ringraziamo il vicesindaco per la collaborazione - conclude il prof. Claudio Letizia – nel realizzare questo progetto che consideriamo pilota, dal momento che il nostro desiderio è estenderlo anche alle altre scuole. Per tutta la prossima settimana gli elaborati saranno esposti al Palafiori. Poi, grazie all’interessamento del dottor Walter Vacchino, i disegni verranno scansionati e proiettati all’interno della mostra dedicata al Festival dal titolo “Non ha l’eta” in corso all’Ariston”.

La giuria, composta da esperti del settore, ha avuto il privilegio di includere la Dott.ssa Gioia Quicquaro, storica dell'arte specializzata in beni storico-artistici e gallerista della Galleria "La Mongolfiera" di Sanremo. Il suo contributo è stato fondamentale per la valutazione delle opere presentate.

Durante la cerimonia, sono stati annunciati i cinque vincitori del concorso:

1. Daniel Modesti

2. Valentina Di Battista

3. Alessio Lucero

4. Eva Kandoian

5. Gabriele Saluzzo

Oltre ai vincitori, la giuria ha deciso di conferire sette menzioni speciali a:

- Vittorio Berchiolli

- Sofia Belvisi

- Veronika Zholobova

- Giuseppe Lo Re

- Azzurra Policastro

- Tessa Modena

- Mariasole Cecchini