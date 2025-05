L’Assessore regionale Marco Scajola ad Aurigo, Ventimiglia e Perinaldo nel fine settimana

L’assessore regionale Marco Scajola parteciperà domani, su invito dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Arrigo, alla cerimonia di intitolazione della biblioteca comunale di Aurigo a Rosa Bonsignorio Ferrero Bonvini, figura di riferimento per la cultura e l’educazione del territorio aurighese e non solo. L’evento si svolgerà alle ore 18 presso la biblioteca di piazza San Giovanni Battista, 3.

Domenica, alle ore 10.30, l’assessore Scajola sarà a Ventimiglia, su invito del presidente Francesco Tripodi, in via Varaldo. Qui verrà inaugurata la nuova sede dell’associazione sportiva dilettantistica di pesca A Lampara in occasione del 25° anniversario dalla sua fondazione. Alle 12.30 l'assessore, su invito del sindaco Francesco Gugliemi, prenderà parte alla 24esima rassegna gastronomica del carciofo di Perinaldo.