Sanremo: visita delle maestre montessoriane del Kirghizistan alla Primaria 'Montessori' matuziana (Foto)

La ‘Casa dei Bambini’, la Scuola Primaria Montessori e la Dirigente Scolastica Anna Maria Fogliarini hanno ricevuto, martedì scorso, la visita di una delegazione di maestre montessoriane provenienti dal Kirghizistan, per uno scambio di approcci metodologici e pedagogici.

Gli ospiti hanno gradito la visita riscontrando quello che in effetti è il metodo Montessori, ossia la sua specificità di ‘lasciare il bambino libero di manifestare la sua spontaneità’. Questo approccio non si limita ad istruire e a trasmettere cultura dando solo informazioni e nozioni come accade nella scuola tradizionale ma piuttosto cerca di educare e cioè far uscire il potenziale di ogni individuo aiutandolo ad esprimersi come meglio può.

Scrive la Montessori: “Il piccolo rivela se stesso solo quando è lasciato libero di esprimersi, non quando viene coartato da qualche sistema educativo o da una disciplina puramente esteriore”. A chiusura dell'incontro le due delegazioni si sono scambiate dei doni in segno di stima e collaborazione.