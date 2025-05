Inquinamento ambientale marino, lezione all'aperto con Sergio Cotta per gli studenti della primaria di Vallecrosia (Foto e video)

Lezione all'aperto sull'inquinamento ambientale marino per i bambini delle classi quarte (A, B e C) delle elementari di Vallecrosia. Gli studenti, questa mattina, sono stati ospitati nella sede dei Marinai d'Italia, sul lungomare, dove hanno potuto ascoltare le interessanti informazioni e nozioni del biologo e istruttore subacqueo Sergio Cotta.

Un'occasione per scoprire e imparare a tutelare il mondo marino, grazie anche alla proiezioni di slide e immagini, stando all'aria aperta. I bimbi hanno, infatti, potuto fare merenda in spiaggia. "Sono laureato in biologia marina, sono un istruttore subacqueo, frequento l'ambiente marino da tantissimi anni e faccio parte di due associazioni, Pianeta Blu e Natura Intemelia, che si occupano di educazione ambientale" - fa sapere Sergio Cotta - "Sono stato contattato da Flavio Ambrosino e così abbiamo organizzato questa mattinata per sensibilizzare i ragazzi delle scuole sul problema dell'inquinamento ambientale marino".

L'appuntamento odierno è stato il primo di quattro incontri proposti e organizzati dai Marinai d'Italia in collaborazione con la scuola primaria di Vallecrosia. "Siamo molto felici di poter ospitare i ragazzi. Oggi sono venuti 54 bambini della quarta elementare" - dice Flavio Ambrosino dell'Anmi - associazione nazionale marinai d'Italia - "Siamo lieti di mettere a disposizione la nostra sede per tali iniziative con le scuole".