Gli alunni del Consiglio comunale dei Ragazzi di Taggia protagonisti a Genova agli “Stati Generali della Partecipazione” (Foto)

Giornata speciale per i giovani consiglieri comunali di Taggia, che oggi hanno partecipato a Genova agli “Stati Generali della Partecipazione”, evento che ha coinvolto numerosi Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) provenienti da tutta la Liguria. Una trasferta all’insegna dell’impegno civico, dell’entusiasmo e della condivisione, che ha permesso agli alunni di confrontarsi con coetanei di altri territori, scambiando idee e progetti per migliorare le proprie città.

Durante l'incontro, ogni CCR ha avuto a disposizione uno stand dedicato in cui ha presentato i progetti portati a termine, ma anche i sogni ancora da realizzare all'interno del proprio Comune. I ragazzi di Taggia si sono fatti portavoce delle iniziative promosse nel loro territorio, dimostrando grande consapevolezza, spirito di squadra e creatività.

Ad accompagnarli in questa esperienza significativa sono state le professoresse Elisa Pizzolla, Cinzia Sergi, Carola Tinteri, Francesca Bertini, Micaela Marmo e Valeria Lanteri, che durante tutto l’anno hanno supportato con impegno e dedizione il percorso dei giovani consiglieri.

L’assessore al Turismo del Comune di Taggia, Barbara Dumarte, che ha espresso il suo pieno apprezzamento per l’iniziativa: “Partecipare agli Stati Generali della Partecipazione significa offrire ai nostri ragazzi uno spazio autentico per esprimersi, crescere e contribuire concretamente al futuro della nostra comunità. Vederli confrontarsi con i coetanei, con entusiasmo e determinazione, è motivo di grande orgoglio per la nostra amministrazione”.

Un’occasione di crescita personale e collettiva che ha confermato ancora una volta il valore del progetto CCR, capace di avvicinare i più giovani alla cittadinanza attiva e al senso di responsabilità verso il bene comune.