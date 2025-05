Sanremo, i Lions in campo per la vista: prevenzione e solidarietà al centro dell’iniziativa (Foto e video)

Presentata a Palazzo Bellevue l'iniziativa “I Lions e la vista. Un service che dura nel tempo”, promossa dai Lions Club di Sanremo. Si tratta di un percorso dedicato alla prevenzione, alla formazione e alla promozione della salute visiva. L’iniziativa si terrà sabato 17 maggio 2025 presso il Golf Club Sanremo, con il patrocinio del Comune di Sanremo, della Provincia di Imperia, della Regione Liguria (patrocinio in via di delibera), dell’ASL 1 Imperiese, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Imperia, dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Imperia, e dell’AIDM – Associazione Italiana Donne Medico – Sezione di Sanremo.

Nel corso dell’incontro è stata annunciata ufficialmente la donazione, da parte del sodalizio, di materiale specifico alla Banca degli Occhi di Genova, destinato allo screening gratuito della vista per la popolazione infantile della provincia di Imperia. Un’azione concreta e duratura che mira a promuovere la prevenzione e la cura della vista sin dalla tenera età. Il macchinario è nello specifico un autorefrattometro portatile, che serve per misurare in modo rapido e preciso la refrazione oculare, è ideale per attività di screening sul campo grazie alla sua leggerezza e facilità d’uso. Rileva miopia, ipermetropia e astigmatismo, anche in pazienti difficili da gestire come bambini o anziani, ed è dotato di batteria a lunga durata.

"Un grande apprezzamento per questa iniziativa - ha detto il sindaco Alessandro Mager - Il Comune si fa sempre promotore di iniziative che vanno a contribuire al bene delle persone".

"Mi aggiungo alle parole del sindaco - incalza il vice Fulvio Fellegara - Noi dobbiamo partire dalla prevenzione, in cui gli strumenti giocano un ruolo importante, unendosi alla cultura della prevenzione".

Soddisfazione anche da parte dei Lions, che hanno ribadito il proprio impegno a favore della salute pubblica, con un service che guarda al futuro e alla prevenzione come strumenti fondamentali per una società più attenta e solidale: "Come cittadino di Sanremo apprezzo la vicinanza dell'amministrazione alle nostre iniziative commenta il governatore Lions locale Vincenzo Benza - La vista è una delle nostre prime cause e la banca degli occhi è una nostra eccellenza".

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Golf Club Sanremo – Sala Liberty

 Ore 17:00 – Saluto delle autorità lionistiche e istituzionali. Interventi dell’Assessore Regionale alla Sanità Dott. Massimo Nicolò e delle istituzioni della Provincia di Imperia.

 Ore 17:30 – Donazione dell’autorefrattometro alla Banca degli Occhi di Genova. Presentazione a cura del Prof. Michele Iester, Direttore della Clinica Oculistica – Università di Genova.

 Ore 18:00 – Corso formativo per il personale sanitario dell’ASL 1 Imperiese. Tema: Donazione delle cornee – Relatrice: Dott.ssa Monica Bonfiglio, ASL 2 Savonese.

 Ore 18:30 – La selezione e preparazione delle cornee per il trapianto. Relatrice: Dott.ssa Paola Pagani, Responsabile del Laboratorio Banca degli Occhi.

 Ore 18:50 – Presentazione del Progetto di screening visivo per i bambini della Provincia di Imperia, in collaborazione con l’Unione Ciechi di Imperia. Relatore: Cesare Longordo.

 Ore 19:10 – Proiezione trailer: I cani guida Lions per chi non vede

 Ore 20:00 – Cena conviviale presso la Sala Liberty del Golf Club Sanremo