Festa della Mamma: con la Fondazione Telethon a Sanremo e Ventimiglia i 'Cuori di biscotto' per aiutare chi aiuta

La Festa della Mamma si avvicina e non si sa ancora cosa regalarle? Che sia sportiva, appassionata o sognatrice, ogni mamma è unica nel suo genere e per questo la Fondazione Telethon ha pensato ad un idea per sorprenderla nel suo giorno speciale con un regalo unico, una confezione di 'Cuori di biscotto' che quest' anno scende in piazza al fianco dell' associazione in rete 'Il Sorriso negli occhi di Richi'.

La bellissima confezione di biscotti Grondona è il regalo perfetto per farle sapere che ogni giorno è speciale grazie a lei. Perché alla fine, qualsiasi cosa succeda, la mamma ha sempre tutto sotto controllo, è questo che la rende davvero speciale! Il banchetto dell'associazione e della Fondazione Telethon sarà, sabato prossimo, in corso Garibaldi a Sanremo di fianco alla chiesa degli Angeli e a Ventimiglia sabato e domenica.

Fondazione Telethon si prende cura di tutte le persone affette da malattie rare e rarissime come una 'mamma'.