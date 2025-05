Sanremo, scontro frontale davanti alla stazione ferroviaria: quattro feriti e traffico in tilt in corso Cavallotti (Foto)

Incidente stradale a Sanremo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio, in corso Cavallotti, proprio di fronte alla stazione ferroviaria. A rimanere coinvolte sono state due auto, una Peugeot 106 bianca, una vettura speciale per persone con disabilità, e una Peugeot 208. Nell'impatto, due persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state trasportate all'ospedale Borea per ulteriori accertamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, la Peugeot 106 stava viaggiando in direzione Arma di Taggia, mentre la 208 procedeva verso il centro di Sanremo. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli si sono scontrati frontalmente. A seguito dell'urto, la Peugeot 106 ha subito un guasto meccanico, costringendo il conducente, per evitare conseguenze peggiori, a deviare verso destra andando a impattare contro il cancello della sede di Uno Energy.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i sanitari di Sanremo Soccorso. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti, causando disagi alla circolazione in un’area già normalmente congestionata. La viabilità è stata ripristinata attorno alle 14.20.

Il bollettino dei feriti. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: su ciascuna delle due vetture viaggiavano una madre e una figlia. Dalla Peugeot 106 è stata trasportata in ospedale la figlia, molto giovane, in codice giallo. Dalla Peugeot 208, invece, sono state trasportate entrambe le occupanti, una donna di circa 70 anni e l’altra di 40, sempre in codice giallo. Nessuna di loro ha riportato lesioni gravi, ma sono state tutte accompagnate in ospedale per accertamenti, anche a causa dell’esplosione degli airbag, avvenuta in una delle due vetture a seguito del violento impatto laterale.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.