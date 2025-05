Vallecrosia e Bordighera insieme per migliorare via Conca Verde (Foto)

Vallecrosia e Bordighera insieme per migliorare via Conca Verde.

Ieri mattina il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi, il vicesindaco di Bordighera Marco Laganà, l'assessore Marzia Baldassarre e l'architetto Paolo Marletta, responsabile dell'ufficio manutenzione, si sono incontrati per fare un sopralluogo e confrontarsi sul da farsi per migliorare la situazione di via Conca Verde.

Gli amministratori hanno valutato insieme gli interventi necessari per risolvere i problemi riscontrati: manutenzione del manto stradale in alcuni tratti, miglioramento dell'illuminazione e gestione del verde.