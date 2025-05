Sanremo, gli allievi del SEI CPT in strada per imparare la sicurezza: un modulo formativo sul campo

Dopo la fase teorica svolta in aula grazie alla collaborazione con la Polizia Municipale di Sanremo, gli allievi del progetto 'Io Sono Qui' del SEI CPT sono finalmente scesi… in strada!



Accompagnati dai formatori del SEICPT e dagli agenti della municipale, i ragazzi hanno partecipato ad un modulo pratico di educazione stradale in cui hanno potuto sperimentare sul campo quanto appreso durante le lezioni: riconoscere la segnaletica stradale, verificare le regole della viabilità urbana e, con grande entusiasmo, aiutare i pedoni ad attraversare in sicurezza, utilizzando la paletta segnaletica per fermare momentaneamente il traffico nei pressi delle strisce pedonali. L’iniziativa ha rappresentato un’esperienza educativa completa, coinvolgente e molto apprezzata anche dai cittadini, che hanno accolto con attenzione e rispetto l’impegno dei ragazzi.



Un ringraziamento speciale va alla Polizia Municipale di Sanremo e in particolare all’Agente Barbara Lacchetta, che con grande professionalità, sensibilità e capacità comunicativa ha saputo trasmettere ai nostri allievi i principi fondamentali della sicurezza stradale, rendendo l’esperienza concreta e memorabile.

Commenta Francesco Castellaro, Direttore del SEICPT, ha commentato: "Siamo orgogliosi di vedere i nostri allievi protagonisti di attività formative così concrete e significative. L’educazione stradale non è solo una questione di regole, ma un percorso di consapevolezza e rispetto verso sé stessi e gli altri. Ringrazio sentitamente la Polizia Municipale di Sanremo, e in particolare l’Agente Barbara Lacchetta, per la disponibilità, la competenza e l’attenzione con cui ha accompagnato i nostri studenti. Questo è per noi un vero esempio di inclusione, educazione civica e cittadinanza attiva."