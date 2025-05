La pluriclasse unica 'P. Ferraironi' di Triora vince il primo premio del concorso nazionale 'In nome di Paolo e Giovanni'

La pluriclasse unica "P. Ferraironi" di Triora, appartenente all’Istituto Comprensivo Taggia Valle Argentina, ha conquistato per la quarta volta consecutiva il primo premio del concorso nazionale “In nome di Paolo e Giovanni”, promosso dall’Associazione Agende Rosse e svoltosi ieri a Campomorone, in provincia di Genova. Un riconoscimento prestigioso, ottenuto grazie a un elaborato sul tema dei diritti dei bambini, che ha saputo coniugare profondità, sensibilità e impegno civile, in piena sintonia con i valori che animano l’iniziativa dedicata alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino.

A ritirare il premio sul palco , in rappresentanza di tutta la classe, è stata l’alunna Eleonora Coldebella, accompagnata dalle docenti Gianna Ozenda e Anna Maria Mantica. Particolarmente toccante l’incontro con Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia e fondatore dell’Associazione Agende Rosse. Grande la soddisfazione per l’intera comunità scolastica, che da anni porta avanti un percorso di educazione civica e alla legalità, in stretta collaborazione con Giuseppe Carbone, presidente dell’associazione, trasmettendo ai più piccoli valori fondamentali come il rispetto reciproco, la trasparenza, il coraggio delle proprie azioni e l’importanza di scegliere sempre la strada della giustizia.

Ancora una volta, l’impegno della scuola si traduce in un esempio concreto di formazione delle nuove generazioni, capaci di riflettere, comprendere e difendere i principi fondanti della nostra democrazia.