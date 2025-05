Tour di legalità al Comprensivo n° 2 Cavour di Ventimiglia con la Criminologa Flavia Fiumara

Da anni l’Istituto n.2 Cavour di Ventimiglia, diretto dalla Dott.ssa Antonella Costanza, attua progetti che conducono il bambino, partendo dalla scuola dell'infanzia, alla conoscenza e al rispetto delle norme e dei comportamenti che regolano la giusta convivenza civile; in particolare, grazie anche alla collaborazione con soggetti istituzionali e con il mondo associativo, hanno tra i loro elementi portanti l'educazione alla legalità. Proprio per questo motivo anche quest’ anno la Criminologa Dottoressa Flavia Fiumara, conosciuta in un viaggio della legalità a Palermo per la vincita del concorso “Falcone”, si è resa disponibile a venire da Roma per aiutare gli alunni dell'Istituto Cavour ad orientarsi rispetto alle tematiche della legalità.

È trascorso un altro anno dal tragico giorno in cui l'Italia perse due dei suoi più coraggiosi paladini della giustizia, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per cui la Dirigente Dott.ssa Antonella Costanza con la referente alla legalità dell’Istituto docente Roberta Masi hanno organizzato l’incontro per ricordare i due giudici che hanno dedicato la loro vita alla promozione dei valori di legalità e impegno sociale. Nel pomeriggio di lunedì scorso la Dott.ssa Fiumara è stata impegnata, nel primo turno, con gli alunni della classe prima della scuola primaria ed i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia del plesso di Nervia presso l’Aula Magna ai quali la Dott.ssa Fiumara ha decifrato la parola "legalità", in particolare potenziare e consolidare il valore del rispetto delle regole e delle leggi che la comunità impone per una convivenza democratica e civile; nel secondo turno, invece, l’argomento trattato con gli alunni delle classi seconda e terza della scuola primaria è stato il racconto di storie delle molte persone che hanno combattuto la mafia fino a sacrificare la propria vita, inoltre la Dott.ssa Fiumara ha sottolineato la dedizione e il coraggio dei giudici Falcone e Borsellino nel combattere la mafia e la corruzione e ha ribadito come questi due magistrati abbiano influenzato positivamente l’intera nazione, diventando simbolo di speranza e di lotta contro l’illegalità.

La mattinata di ieri ha visto protagonisti presso l’Aula magna del plesso della scuola secondaria di Roverino, nel primo turno, gli alunni delle classi seconde, terze e quarte della scuola primaria del plesso di Airole e delle classi quarte della scuola primaria dei plessi di Roverino e Torri, nel secondo turno, le classi seconde della scuola secondaria di Roverino e Ventimiglia alta. Nel pomeriggio della stessa giornata, invece, la Dott.ssa Fiumara ha incontrato gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria del plesso di Ventimiglia alta. Tutti i ragazzi hanno interagito con incredibile interesse con la Dott.ssa Fiumara e hanno discusso insieme dell’eredità lasciata da questi grandi uomini e della loro determinazione nel combattere la mafia e la corruzione, nonostante le minacce e i pericoli che affrontavano quotidianamente.

Durante la conversazione, la Dott.ssa Fiumara ha evidenziato l'importanza di mantenere viva la memoria e ha mostrato ai ragazzi alcune immagini toccanti: i resti delle auto dei giudici e delle loro scorte dopo l’esplosione e questo ha avuto un impatto significativo sui giovani studenti. Il loro entusiasmo si è rivelato sorprendente, creando un’atmosfera stimolante e coinvolgente e la stessa criminologa ha sottolineato che proprio la preparazione dei ragazzi sui temi della legalità ha permesso un coinvolgente scambio di idee su argomenti molto forti. I ragazzi infatti si sono dimostrati curiosi e coinvolti, partecipando molto attivamente. La criminologa ha saputo illustrare la figura di questi eroi della giustizia, attraverso aneddoti e testimonianze, suscitando ammirazione e rispetto e ha rimarcato che la mafia deve essere combattuta, che è pericolosa e che l’educazione è un’arma potente nella lotta contro di essa. Bisogna lottare insieme per combatterla e imparare fin da piccoli a rispettare le regole.

I docenti presenti all’evento hanno ringraziato la Dott.ssa Fiumara instancabile nel promuovere la legalità e nel guidare i giovani verso un futuro migliore e la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Antonella Costanza, sempre pronta a coinvolgere i suoi ragazzi attraverso testimonianze significative.