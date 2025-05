Oggi scatta il Conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco: il Vescovo Suetta invia la preghiera da recitare

Inizia oggi il Conclave per l'elezione del nuovo Papa, che succederà a Francesco, recentemente scomparso. Il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Antonio Suetta, ha inviato al Clero, ai religiosi e alle religiose e a tutti i fedeli una preghiera da recitare personalmente e in comunità.

Nello specifico il Vescovo ha chiesto ai Sacerdoti di celebrare in questi giorni, dove lo permettono le norme liturgiche, la Santa Messa per l’Elezione del Papa (Messa per varie necessità 'Per l’elezione del Papa' – Messale Romano, p. 859), di utilizzare nel formulario delle Preghiere dei Fedeli quelle inviate dall’Ufficio Liturgico Nazionale e di recitare dopo la Santa Comunione la preghiera (scaricabile sotto)