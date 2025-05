Ventimiglia, Scullino: "Alghe e residui di Posedonia sulla spiaggia di Nervia, allungare il molo di ponente come protezione" (Video)

"C'è un problema di alghe e di residui di Posedonia" - segnala il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino parlando della spiaggia a Nervia, situata vicino ai circoli nautici.

"Dopo le mareggiate si sono depositati lungo tutta la spiaggia" - sottolinea Scullino - "Per risolvere questo problema avevamo preparato un progetto, uno studio di fattibilità che costava circa 250mila euro, per allungare il molo di ponente di circa 250-300 metri per formare una protezione, in questo modo la Posedonia rimarrebbe fuori dal molo".

"Un modo per poter salvaguardare sia la spiaggia per gli abitanti di Nervia che per i turisti sia per mettere in sicurezza i circoli nautici" - mette in risalto Scullino - "Invito l'Amministrazione comunale a prendere in considerazione il progetto che è fermo in comune, portarlo avanti e farlo approvare dalla Regione. Mi auguro che questa idea possa essere presa in considerazione".