Sanremo, a Portosole si chiude con successo il MYBA Charter Show 2025 (foto)

Si è concluso con grande successo il MYBA Charter Show 2025 organizzato da MYBA, Worldwide Yachting Association, tra gli appuntamenti più prestigiosi del mondo dello yachting di lusso, tornato con entusiasmo a Sanremo nella splendida cornice di Portosole dove, proprio 35 anni fa, si tenne la prima edizione.

81 yacht da sogno, di cui 7 oltre i 70 metri, hanno illuminato le banchine per una lunghezza complessiva di oltre 3.350 metri. Il Salone ha registrato 1.795 partecipanti totali, tra cui 739 broker e agenti centrali, 714 membri degli equipaggi e 67 aziende espositrici presenti negli stand con oltre 340 professionisti.

L’evento B2B dedicato al settore, che ha richiamato broker, armatori, equipaggi e professionisti da tutto il mondo, ha trasformato Portosole in un palcoscenico d’eccellenza per lo yachting internazionale, riaffermando il ruolo strategico di Sanremo nel settore del charter di alto livello.

Durante i quattro giorni di manifestazione, gli ospiti hanno potuto ammirare una flotta di yacht tra i più rinomati della scena internazionale, partecipare a momenti di networking esclusivi e a incontri professionali di altissimo profilo, in un contesto logistico e paesaggistico di grande fascino.

“Siamo onorati di aver ospitato il MYBA Charter Show e profondamente grati per la fiducia accordataci. L’organizzazione dell’evento rappresenta una grande opportunità non solo per Portosole, ma per tutta la città di Sanremo, che ha saputo accogliere con eleganza, competenza e disponibilità, una community internazionale di altissimo livello” ha dichiarato Giorgio Casareto, Amministratore Delegato di Portosole. “Questo importante appuntamento rappresenta a tutti gli effetti il tangibile momento di avvio della fase di rilancio di Portosole e del suo consistente piano di sviluppo: una presenza, quella del MYBA, sul cui consolidamento per i prossimi anni stiamo già lavorando insieme agli organizzatori. Un ringraziamento speciale va al Sindaco di Sanremo, alla Capitaneria di Porto, alle Autorità locali e a tutti coloro che hanno collaborato alla perfetta riuscita dell’evento: la sinergia tra pubblico e privato è stata determinante. Fondamentale il pieno supporto da parte dei nostri partner, a partire dalle agenzie marittime attive in Portosole: MYS, Med Yacht Service; Luise Group e All Services. Grazie, naturalmente, a Raphael Sauleau, presidente MYBA e all’intero team di gestione dell’Associazione. Non da ultimo, il mio personale riconoscimento va al Team operativo interno ed esterno di Portosole Sanremo, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile.”