Sanremo: alberghi pieni e turismo da 'sold out' per il ponte del Primo Maggio, Lombardi "Ora obiettivo sull'estate"

Il ponte del Primo Maggio è da archiviare come un momento super del turismo ponentino, con migliaia di villeggianti che hanno riempito gli alberghi e le strutture ricettive della nostra provincia. Bastava muoversi per le diverse città dell’estremo Ponente ligure, dove era difficile riuscire a trovare un parcheggio, per capire che sono state letteralmente invase, tra alberghi, seconde case e altro. Ed anche il controesodo di domenica scorsa lo ha confermato, con lunghe code per il rientro verso le città del Nord Italia, sulla A10 e sulle altre direttrici autostradali.

Alberghi pieni, come era ampiamente previsto, anche se l’ultimo ponte che è risultato un po’ più lungo ed ha attirato anche molti stranieri, in particolare francesi. Turisti transalpini che, tra l’altro, saranno protagonisti del prossimo ponte che consentirà loro di trascorrere qualche giorno di vacanza in più. E, in molti hanno scelto proprio il Ponente ligure.

“Sicuramente la ‘scarsa’ Pasqua era legata al momento negativo del clima – ha commentato l’Assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi – ma, alla fine, anche il ponte pasquale alla fine si è aggiustato ed i dati lo confermano. Il meteo ha svoltato nell’ultimo ponte ed anche lo sblocco dei cantieri autostradali ha contribuito. Per la prossima estate stiamo dialogando con tutti gli enti, sia per il trasporto sia su gomma che su rotaia”.