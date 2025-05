Dalla provincia 650.000 euro per il potenziamento della raccolta differenziata nel bacino ventimigliese

La Provincia di Imperia ha stanziato 650.000 euro a beneficio del Bacino Ventimigliese al fine di valorizzare e potenziare le azioni dedicate all’implementazione della raccolta differenziata e al raggiungimento da parte di tutti gli Enti, delle previste percentuali di legge. In particolare, 130.000 euro saranno utilizzati per la sostituzione della pressa, oramai obsoleta e vetusta, presente nel Centro di Raccolta comprensoriale di Camporosso, impianto questo, essenziale per la buona riuscita degli obiettivi che il Bacino si è posto.

La restante somma di 520.000 euro sarà, invece, utilizzata per l’acquisto di ecoisole informatizzate complete con moduli “master” e una lunga serie di moduli “slave” di affiancamento, oltre ad un eco-compattatore di 7 m3 per la gestione della plastica o della carta da avviare a recupero agli impianti.

“Come Presidente del Bacino ringrazio il Presidente della Provincia di Imperia, On. Claudio Scajola, e l’allora Vicepresidente con delega all’ambiente, Armando Biasi, per l’ennesimo segnale di attenzione verso il nostro territorio, a dimostrazione che la filiera istituzionale funziona e continua a portare i suoi frutti – dichiara il Sindaco, On. Flavio Di Muro. Grazie a questo finanziamento e alle forniture acquistate con i fondi del PNRR, continueremo ad investire nel nostro sistema di raccolta differenziata: ciò ci consentirà di estendere la raccolta informatizzata a zone che, allo stato attuale, ne risultano sprovviste, nell’ambito di un disegno complessivo di efficientamento della stessa, oltre alla sostituzione dei bidoni ammalorati ancora presenti in città e al miglioramento del decoro urbano”.