Bordighera: la Giunta approva nuova ecoisola per il conferimento dei rifiuti in piazzale Raoul Zaccari

Sarà realizzata una nuova ecoisola per il conferimento dei rifiuti in piazzale Raoul Zaccari (cosiddetta “piccola velocità”), a Bordighera; la Giunta ne ha approvato questa mattina il progetto esecutivo su input dell’Assessore Giovanni Allavena.

L’obiettivo che l’Amministrazione intende raggiungere è triplice: migliorare le condizioni di decoro della zona nei pressi della stazione ferroviaria, agevolare il conferimento da parte delle attività commerciali del centro cittadino e proseguire nell’armonizzazione dell’arredo urbano e delle aree già adibite a tale funzione sul territorio.

Per la nuova ecoisola in piazzale Raoul Zaccari, che avrà una dimensione di circa 70 mq, sarà realizzata una recinzione con paratie in acciaio zincato e legno lamellare alte oltre 2 metri, analoga a quelle delle aree già esistenti al porto turistico, in spianata del Capo, in prossimità della rotonda di via Pasteur. Al suo interno verranno posti i contenitori per il conferimento dei rifiuti, che dunque non saranno più in piena vista.