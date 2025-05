Ventimiglia: teatro gremito per lo spettacolo teatrale sull'Arte del Circolo Reading e drama per la regia di Lilia De Apollonia

Un vero successo di pubblico al teatro Comunale ha accolto il due maggio il nuovo recital del Circolo Reading e drama Ventimiglia, gli spettatori si sono complimentati a fine spettacolo con tutta la troupe , un evento ideato e per la regia di Lilia De Apollonia fondatrice del gruppo. Un tema nuovo in zona, titolo Arteatrando, una carrellata di personaggi, signore e signori dell'arte non solo italiana, nei secoli. Dodici attori sul palco, un musicista di chitarra classica, un tema non facile e mai portato teatralmente in zona che Lilia ha scelto, e la decisione presa col circolo è stata premiata dall' affluenza di pubblico che ha riempito la sala del teatro. Testi scritti ed elaborati da Lilia, per Modigliani Corradi e per Picasso Piombo con l'ideatrice del circolo. Da Artemisia a Picasso recitava il sottotitolo, poiché dalla Gentileschi a Pablo Picasso era il tema che il Circolo ha presentato, per la prima volta, ai molti spettatori intervenuti. Chi volesse veder lo spettacolo può al link: https://istrionetv7.webnode.it trovare la registrazione video grazie alla cortese registrazione di Claudio Francesconi.



Un Caravaggio tormentato per Roberto Borsi, un drammatico Modigliani e la sua emozionante Jeanne per Marco Corradi e Graziella Tufo, un intensa Artemisia interpretata da Giada Mei, Rosalba Carriera l'elegante pittrice resa da Paola Costamagna, e ancora Berthe Morisot l'impressionista che Enza Manna ha fatto rivivere cantando anche un'antica aria francese, il duetto Frida e Diego Rivera per l'ironia di Giancarlo Orengo e la più giovane della compagnia, Andrea Luna Conte, la bravura di Marcello Parodi che ha regalato intensità con la sua chitarra, anche accompagnando una canzone. E per finire il gruppo Picasso , cioè un Gian Piero Piombo esaustivo con le sue tre donne Ersilia Ferrante Paola Giolli e Lilia.