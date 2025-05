Maltempo: prolunga l’allerta gialla per temporali sul centro levante della regione

Continua la fase instabile con rovesci e temporali sparsi che a fasi alterne hanno interessato la regione nel corso della notte e continueranno nella giornata di oggi. Inoltre, tra pomeriggio e sera si andrà a formare un minimo tra Basso Piemonte e Liguria che potrebbe innescare convergenze e portare allo sviluppo di nuove celle temporalesche, soprattutto su Centro-Levante.

Per l'intera settimana la situazione resterà instabile per la presenza di aria fredda in quota che favorirà lo sviluppo di attività cumuliforme a ciclo diurno a cui saranno associati rovesci e temporali pomeridiani, più probabili su località interne. Mare da mosso a molto mosso.