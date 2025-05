Vallecrosia, sul Monte Santa Croce scoperto un menhir (foto)

Vallecrosia, sul Monte Santa Croce, è presente una pietra di grande visibilità con sulla parte frontale un foro di cm. 4 di diametro da interpretare come un segnavia che anticipa la presenza di un menhir crollato al suolo di cm- 46 X 215 con un foro per distinguerlo da una roccia comune indicata da una freccia. Lo rende noto Andrea Eremita di Archeonervia.



I menhir di norma si presentano come dei blocchi di roccia con chiare tracce di lavorazione infissi nel terreno ma nella maggior parte dei casi in ambito locale, come si può constatare nell’immagine , più della metà degli 87 fino ad oggi scoperti vengono trovati distesi al suolo crollati . Ciò è dovuto alla geomorfologia del territorio dell'Estremo Ponente Ligure caratterizzato da montagne e colline dove sotto la cotica erbosa, contrariamente alla situazione che si verifica nei terreni in piano dove si formano i sedimenti, lo strato di terriccio dove viene infisso il menhir, raramente supera i 30 - 40 centimetri di spessore oltre il quale c’è la roccia, che impedisce di interrare il monolite alla profondità necessaria per evitare il crollo durante le scosse sismiche.