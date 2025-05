Immobili comunali alla stazione ferroviaria di Sanremo, un lettore: "Perchè non destinare una postazione per l'accoglienza turistica?"

"Egregio Direttore,

ho letto con interesse l'articolo riguardante gli immobili comunali alla stazione ferroviaria e mi chiedevo se fosse stata presa in considerazione l’idea di destinare una parte di questi spazi a una postazione per l'accoglienza turistica, come un ufficio del turismo. Tale iniziativa, data l'importanza della stazione come punto di ingresso alla città, potrebbe arricchire l’esperienza del visitatore e promuovere il nostro territorio. Inoltre, gli spazi potrebbero essere utilizzati per attività legate al turismo, sia pubbliche che private, creando un punto di riferimento per i turisti.

Alessandro Van Velsen".