Artisti, artigiani e appassionati: a Ventimiglia nasce l'associazione culturale 'Venti d'Arte' (Foto)

Nasce una nuova associazione culturale a Ventimiglia: 'Venti d'Arte'. Si è presentata ufficialmente ieri pomeriggio presso la sala della biblioteca civica Aprosiana mentre nel chiostro di Sant’Agostino è avvenuto il taglio del nastro dell'esposizione dimostrativa delle opere degli artisti e degli artigiani allestita appositamente per l’inaugurazione che ha regalato al pubblico un’esperienza visiva ricca di emozioni. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro, il consigliere comunale Gaetano Scullino, il presidente del Circolo della Castagnola Mauro Merlenghi, Sergio Scibilia di Confesercenti, Mattia Berlanda di Rmb Studio, il presidente del Comitato di Quartiere San Secondo Pippo Russo e diversi cittadini.

Durante la presentazione, la socia fondatrice Elisa Monasterolo ha illustrato il percorso che ha trasformato l’idea in un progetto concreto, animato da passione, dedizione e da un'energia travolgente portando alla nascita di Venti d’Arte: un mondo fatto di colori, forme, suoni, emozioni e visioni, che ieri ha preso ufficialmente il volo. "Come ogni sogno che si rispetti, anche Venti d’Arte ha radici lontane. Tutto è iniziato nel 2023, due anni prima della fondazione ufficiale, con l’organizzazione delle prime mostre personali di Lorenza Ciencia e Matteo De Villa. Quello che nacque quasi per gioco, si è presto trasformato in una realtà consolidata" - fa sapere Elisa Monasterolo - "Nei mesi successivi, il progetto è cresciuto, dando vita a tre mostre collettive che hanno coinvolto numerosi artisti e artigiani, ponendo le fondamenta di ciò che oggi celebriamo. Il 28 febbraio 2025 segna la nascita ufficiale di Venti d’Arte, un’associazione che oggi conta 20 soci fondatori, tra artisti, artigiani e appassionati e un nutrito gruppo di soci ordinari e sostenitori".

"Il nome 'Venti d’Arte' richiama Ventimiglia ma racchiude anche un significato più ampio. Venti come vento che soffia, che muove e che cambia. L’arte come forza vitale che attraversa le persone, le idee e le generazioni. Come il vento che rinnova l’aria, l’arte rinnova noi stessi" - spiega la neo associazione culturale - "Abbiamo immaginato Venti d’Arte come uno spazio di incontro, dove l’arte non è solo espressione ma anche dialogo e contaminazione tra linguaggi diversi: pittura, fotografia, musica, scrittura, teatro e molto altro. L’associazione vuole essere una casa aperta per artisti, curiosi, sognatori, per chi cerca ispirazione e per chi desidera condividerla. Un luogo in cui ogni anno un tema guiderà la creazione di una mostra collettiva, stimolando nuove visioni e percorsi creativi. Un motore culturale per Ventimiglia, per l’Imperiese e per chiunque voglia farne parte".

La neo associazione ha già fatto un'apparizione pubblica. Diversi artisti e artigiani hanno, infatti, preso parte alla Fiera di San Giuseppe, andata in scena nel centro storico lo scorso 6 aprile. Per l'occasione nella città alta si sono potuti ammirare i capolavori di Gaia Alberti, artigiana di Amigrumi, dell'artista Ylenia Ambesi, dell'artista Lorenza Ciencia, dell'artista Salvatore Goffredo, dell'artista Angelica Pellegrino, dell'artigiana di Amigrumi Maila Teodoro, dell'artista Pixel, dell'artista Eleonora Di Stefano, dell'artista Fausta Cucinotta, dell'artista Maria Rosaria Pescina, dell'artigiana Rosella Lo Passo e dell'artista Simone Gati.

Fanno parte del direttivo della nuova associazione: Angelica Pellegrino, che è il presidente; Silvia Codo, che è il vicepresidente; Loris Marenco, che è il tesoriere; Ilaria Cavicchia, che è la segretaria e Matteo De Villa che è il quinto consigliere. I soci fondatori sono Gaia Alberti, Ylenia Ambesi, Daniela Aviotti, Andrea Bonelli, Lorenza Ciencia, Fausta Cucinotta, Eleonora Di Stefano, Giampiero Ferrari, Rosella Lo Passo, Elisa Monasterolo, Niccolò Normani, Mirella Polito, Maila Teodoro e Lorenzo Viale. I soci ordinari e sostenitori sono Clizia Aricó, Tania Aricó, Luca Ballestra, Davide Bozza, Eugenio Cocco, Simone Gati, Goffredo Salvatore, Maria Rosaria Pescina, Federica Romeo, Elisa Sacco e Francesca Secco.

"Ringraziamo tutti coloro che sono venuti per la presenza, il sostegno e la vicinanza" - commenta la nuova associazione culturale 'Venti d'Arte' - "E' stato un giorno pieno di emozioni, la partecipazione è stata straordinaria: vedere così tante persone vicine, curiose, entusiaste ci ha profondamente toccati. I nostri ringraziamenti sono tanti e tutti sinceri. Un grazie va all’Amministrazione comunale, che ci ha accompagnati con fiducia, al sindaco Flavio Di Muro per la partecipazione, per la sua disponibilità e per il sostegno a noi dimostrato, al vicesindaco Marco Agosta per il sostegno, all'assessore Serena Calcopietro, una presenza costante, partecipe e fondamentale, e all’assessore Adriano Catalano per il sostegno e la vicinanza. Un grazie sentito va al parroco della chiesa di Sant’Agostino per la sua calorosa accoglienza. Grazie anche a Sergio Scibilia per le parole e il suo incoraggiamento speciale che ci ha dedicato, a Pippo Russo, presidente del Comitato di Quartiere San Secondo, instancabile sostenitore e motivatore, al presidente del Circolo della Castagnola Mauro Merlenghi per il suo aiuto e sostegno, alla direttrice della biblioteca civica Aprosiana, la dottoressa Micaela Anceresi e a tutti i suoi collaboratori per l’ospitalità ma un grande grazie speciale va a Mail Boxes di Ventimiglia, che ci ha supportato e affiancato nella progettazione e realizzazione dell’allestimento per l’inaugurazione credendo nel nostro progetto e realizzando, con un lavoro meraviglioso, un allestimento da sogno. Hanno, infatti, illuminato i nostri sogni di colori. Un team e un servizio professionale, unico in zona. Grazie davvero di cuore. Grazie soprattutto a tutti coloro che sono venuti a conoscerci, ad ascoltarci, sostenerci e che si sono emozionati. Questo è solo l’inizio e camminare insieme renderà questo viaggio ancora più straordinario".