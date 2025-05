Sanremo: 'Festa di Ringraziamento' dell'Associazione 'Popoli in Arte' per l'acquisto dello spazio 'Le Ceste'

Venerdì 9 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in via Galilei 613 a Sanremo si terrà la 'Festa di Ringraziamento' per celebrare l'acquisto dello spazio 'Le Ceste' insieme a tutti i sostenitori dell'Associazione 'Popoli in Arte'.

"Lo spazio è attivo nel quartiere del Borgo dal 2013 per iniziativa dell'associazione - spiega Maria Paola Rottino - , prima come laboratorio per la raccolta e confezionamento di oggetti riciclabile a favore di azioni di auto-finanziamento e poi, progressivamente, 'Le Ceste' è diventato un luogo di incontro, scambio e solidarietà.

A 'Le Ceste' si incrociano tanti percorsi: é uno spazio di scambio e di apprendimento tra donne italiane e donne con background migratorio che abitano il quartiere, si apprende l'italiano in modo molto informale, si sta insieme, si beve insieme il té e si scambiano ricette di cucina; c'è uno tempo dedicato al supporto per lo svolgimento dei compiti per ragazzini e ragazzine, laboratori creativi e ricreativi, corsi di formazione per volontari e operatori sociali sull'educazione popolare e la pedagogia freiriana, feste comunitarie e molte altre attività pensate per rafforzare i legami sociali e interculturali.

Durante la festa, aperta a tutta la cittadinanza, ci sarà l'accompagnamento musicale a cura di Paolo Lizzadro e Yassim El Mahi. Siamo felici di condividere questo traguardo con chi ha creduto nel nostro progetto e di continuare a costruire, insieme, uno spazio aperto per crescere come comunità. Per informazioni cercateci sulla pagina 'Popoli in Arte' di Facebook o al numero 340 3509245".