Trionfo per Matteo Allione della Scuola Forestale di Ormea alla Gara Nazionale degli Istituti Agrari Forestali

La Scuola Forestale di Ormea celebra la brillante vittoria del suo studente, Matteo Allione, che si è aggiudicato il primo posto nella Gara Nazionale degli Istituti Agrari, sezione Forestale. Dal 28 al 30 aprile 2025, la città di Feltre ha catalizzato l'attenzione nazionale ospitando questa prestigiosa competizione dedicata alla silvicoltura e alle utilizzazioni forestali (indirizzo A02). L'evento si è svolto presso l'Istituto Agrario Forestale "Della Lucia", guidato con passione dal Dirigente Scolastico Ezio Busetto.

La competizione ha visto sfidarsi i migliori talenti degli istituti forestali provenienti dalle diverse regioni montane italiane. I partecipanti si sono misurati in una serie di prove impegnative e multidisciplinari:

● Test culturale scritto: valutazione delle conoscenze teoriche fondamentali delle materie di indirizzo come economia e gestione

● Descrizione stazionale: analisi e interpretazione delle caratteristiche ambientali di un sito forestale

● Cavallettamento area di saggio: stima del volume legnoso in una porzione di bosco

● Cartografia: interpretazione e utilizzo di mappe forestali

● Botanica: riconoscimento e classificazione delle specie vegetali

● Simulazione su ceppaia abbattimento: valutazione delle tecniche di taglio e sicurezza

● Elaborazione dati Excel: analisi statistica di dati forestali

● Elaborazione dati QGis: utilizzo di software GIS per la gestione del territorio forestale

● Prova orale manutenzione della motosega: dimostrazione di competenze nella cura e manutenzione dell'attrezzatura.

● Test scritto lingua inglese: verifica delle competenze linguistiche in ambito tecnico.

Oltre all'intensa attività competitiva, il programma ha offerto preziosi momenti di formazione, svago e scambio di esperienze. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di ammirare le bellezze storiche di Feltre, visitando l'imponente Palazzo Comunale e il raffinato Teatro della Sena, nonché Palazzo Rizzarda con la sua ricca Galleria d'arte moderna e le sue esposizioni permanenti. Le escursioni naturalistiche hanno incluso la suggestiva Riserva Naturale Vincolata di Celarda, l'incantevole Giardino Botanico dell'Altopiano del Cansiglio e l'interessante Museo Regionale dell’Uomo in Cansiglio.

Il pomeriggio di lunedì 28 aprile, Villa Tomitano ha fatto da cornice al convegno "L'istruzione forestale in Italia", focalizzato sulle opportunità formative post-diploma e sul modello della filiera «4+2». Hanno arricchito il dibattito con i loro interventi il Dirigente Busetto, il professor Raffaele Cavalli (Conaibo), Luca Canzan (Cifort Veneto) ed Elia Casagrande (ITS Agroalimentare Veneto).

Mercoledì 30 aprile, sempre nella prestigiosa sede di Villa Tomitano, si è tenuto il secondo convegno dal titolo "Stato dell'arte sulla riforma dell'istruzione professionale agraria e forestale". Tra i relatori di spicco figuravano Roberto Orlandi (Agrotecnici), Imerio Pellizzari (Conaibo) e Franco Pivotti, i quali hanno fornito approfondimenti sulle Olimpiadi forestali e sulla progettazione di un nuovo testo didattico per l'istruzione forestale.

Come da tradizione, la Scuola Forestale di Ormea si prepara ad accogliere con entusiasmo la prossima edizione della Gara Nazionale, un evento ancora più significativo in quanto coinciderà con il quarantesimo anniversario della sua fondazione.