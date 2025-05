Cold case svedese, omicidio di Sargonia Dankha: il 9 maggio nuova udienza per valutare la scarcerazione di Aldobrandi

Si terrà giovedì 9 maggio l’udienza presso il Tribunale del Riesame di Genova per valutare il ricorso presentato dai legali di Salvatore Aldobrandi, 75 anni, detenuto in carcere in seguito alla condanna all’ergastolo per l’omicidio di Sargonia Dankha. L’uomo, originario di San Sosti (Cosenza) ma da anni residente a Sanremo, è stato riconosciuto colpevole in primo grado per l’assassinio della giovane 21enne, scomparsa nel nulla il 13 novembre 1995 a Linköping, in Svezia.

Il ricorso è stato presentato per chiedere la sostituzione della misura cautelare attualmente in atto – la detenzione in carcere – con una misura alternativa, motivata dall’età avanzata dell’imputato e da gravi problemi di salute. Una prima istanza in tal senso era già stata respinta dal tribunale, ma i difensori di Aldobrandi hanno deciso di insistere e presentare ricorso al Riesame.

Il caso di Sargonia Dankha, cittadina svedese di origine assira, rimase per anni avvolto nel mistero. Il corpo della ragazza non è mai stato ritrovato, ma la Procura ha ritenuto comunque sufficiente il quadro probatorio a carico di Aldobrandi per formulare una condanna per omicidio e soppressione di cadavere.

L’udienza del 9 maggio sarà determinante per capire se le condizioni fisiche dell’uomo e la sua età potranno incidere sulla permanenza in carcere, in attesa degli sviluppi dell’iter giudiziario.