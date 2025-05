Euroflora e il ruolo di Sanremo: l'Assessore Ester Moscato "Sanremo ha messo in risalto il proprio patrimonio florovivaistico e culturale"

“Euroflora non è solo una delle principali esposizioni floreali d'Europa: è un vero e proprio viaggio nella bellezza della natura e nella creatività umana. Ogni edizione porta a Genova migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, attratti non solo dall’incanto dei fiori ma anche dall’opportunità di vivere un’esperienza unica. Questa manifestazione ha un valore enorme sotto tanti punti di vista. Prima di tutto, conferisce grande visibilità al mondo del florovivaismo, valorizzando il lavoro di chi si dedica ogni giorno alla coltivazione di piante e fiori, spesso con una competenza e una passione straordinarie. Inoltre, Euroflora è anche cultura in quanto non si tratta solo di ammirare fiori colorati ma anche si cogliere l'occasione per riflettere sul nostro rapporto con la natura, sull'importanza della biodiversità e sulla necessità di proteggere l’ambiente. Non va poi dimenticato l'impatto positivo che Euroflora ha sul territorio. Euroflora, quindi è molto più di una mostra: è un evento che unisce natura, arte, cultura ed economia, lasciando in chi partecipa un ricordo fatto di colori, profumi ed emozioni difficili da dimenticare". Interviene in questo modo l’assessore alla floricoltura Ester Moscato sulla manifestazione 'Euroflora' e sul ruolo di Sanremo.

"Sanremo ha brillato due volte. Innanzitutto - prosegue l'Assessore - come protagonista ad Euroflora 2025, conquistando il primo premio nel concorso 'La più bella e originale composizione ispirata ad un’opera d’arte famosa' grazie ad un’installazione ispirata alla statua della 'Primavera' di Vincenzo Pasquali. Il progetto è stato curato dall'architetto Linda Peruggi e dalla responsabile Laura di Aichelburg, con lo studio agronomico e botanico di Luca Mirto e Carlo Bagattini. L'opera artistica centrale è stata realizzata dal maestro d’arte Salvatore Claudiano. Amaie Energia – Mercato dei Fiori ha contribuito alla realizzazione del padiglione della Regione Liguria, creando un borgo ligure con oltre 20.000 fiori e 700 kg di fronde. Una sinergia con la Regione molto importante anche in prospettiva di future iniziative nel settore floricolo. Questa partecipazione ha permesso a Sanremo di mettere in risalto il proprio patrimonio florovivaistico e culturale, consolidando la sua reputazione nel panorama internazionale delle esposizioni floreali”.