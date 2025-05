Mercoledì 7 e giovedì 8 maggio sarà possibile conferire vetro da serra pulito presso l’Ecocentro di Taggia, sito in Regione Isola Manente, senza dover attendere in coda all’ingresso. Per accedere al servizio è necessario esibire un documento di identità.

Gli orari di conferimento sono i seguenti:

· Mercoledì 7 maggio: dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;

· Giovedì 8 maggio: solo al mattino, dalle ore 08.00 alle 12.00.