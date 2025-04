Sanremo, lettera al sindaco Mager: "Così non va. Sporcizia, degrado, buche, disservizi, cantieri che languono"

"Caro Alessandro ...così non va. Sporcizia , degrado , buche , disservizi , cantieri che languono ,grandi progetti che disattendono le aspettative dei cittadini".

Inizia così la lettera, inviata al nostro giornale e rivolta al sindaco di Sanremo Mager, scritta dal nostro lettore Giorgio Mantovani.

Ecco il testo integrale:

"Non penso che tale desolante panorama sia da attribuire alla tua persona perché ti conosco ed anche conosco le dinamiche che agitano i palazzi del potere ma non posso che constatare la veridicità dei mugugni sollevati dai miei concittadini : certo, per buona parte effetto di scelte di precedenti amministrazioni ma aggravate dal poco attivo atteggiamento della attuale amministrazione. Sono poche e chiare le esigenze della cittadinanza e ,nei sondaggi alla collettività sono state manifestate e raccolte nei “cahiers de doléances” che il gruppo politico che rappresenti aveva diligentemente raccolto e registrato durante le elezioni amministrative ma di cui poco si é tenuto conto".

"Spero tanto che un deciso 'colpo di timone' da buon nocchiero quale sei, produca un ritorno agli originali buoni propositi che si traducano in fatti ed opere nell’interesse comune (non solo del Comune) . Occuparsi concretamente della città non consiste solo nell’animare spettacoli e proporre eventi per quanto importanti essi siano ma agire per assicurare ad ogni quartiere quei micro-equilibri che consentano convivenza serena ad ogni ceto e ad ogni età della popolazione. Ti rinnovo tutta la mia immutata fiducia e ti auguro di poter agire nella pienezza delle tue funzioni e delle tue indubbie competenze in attesa di veder soddisfatte quelle attività “minori” oscure e spesso foriere di poca visibilità apparente ma che consolidano il consenso e la gratitudine degli elettori".

Cordialmente.