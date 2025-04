Floricoltura, Berrino (Fdi): "Settore di riferimento nazionale ed internazionale che produce ricchezza ed occupazione"

“I 100 anni del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi economia agraria) che si celebrano in questi giorni a Sanremo presso la sede storica della Stazione Sperimentale, rappresentano un tributo alla floricoltura sanremese ed italiana. Un punto di riferimento per la floricoltura nazionale ed internazionale che produce ricchezza e occupazione e in cui la ricerca scientifica è fondamentale. Un settore su cui il Governo Meloni, assieme al Ministro Lollobrigida ed al sottosegretario La Pietra, presente all’evento, investe e crede fortemente. Parliamo di un ambito estremamente importante che va supportato e che vede la Liguria al secondo posto in Italia per la produzione di fiori recisi. Non solo, la Regione rappresenta una guida a livello nazionale, grazie all’impegno ed alla passione dei produttori, dei commercianti e degli esportatori". Così il Senatore sanremese di Fratelli d’Italia Gianni Berrino in occasione dei 100 anni dall’istituzione del Crea.